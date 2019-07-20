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Онищенко пообещал засудить авторов идеи не считать пиво алкоголем

Общество print

Депутат Государственной думы и первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко пообещал подать в суд на авторов инициативы по выводу пива и пивной продукции из-под понятия алкоголя. 

"Раз это не алкоголь, значит, будем продавать его в школьных буфетах, в детских садах вместо компота давать? Мерзавцы эти люди, и когда я узнаю фамилии этих людей, я обещаю подать на них в суд за ненависть к российскому народу", - цитирует его слова агентство ТАСС. 

Политик добавил, что такая инициатива противоречит задаче повышения здоровья россиян, которую обозначил президент Владимир Путин. До того, как пиво приравняли к алкогольной продукции, именно пивной алкоголизм был главной причиной обращения к наркологам, подчеркнул Онищенко.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Министерство промышленности и торговли России подготовило проект стратегии по развитию торговли на 2019-2025 годы. В документе предлагается вывести пиво из-под понятия алкоголя. 

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Темы суд пиво алкоголь онищенко
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