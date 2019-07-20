Минпромторг предложил вывести пиво из-под понятия алкогольной продукции

Министерство промышленности и торговли России подготовило проект стратегии по развитию торговли на 2019-2025 годы. В документе предлагается вывести пиво из-под понятия алкоголя.

"Рассмотреть возможность выведения пива и пивоваренной продукции с точки зрения регулирования розничных продаж из-под понятия алкогольной продукции", - отмечается в документе, передает агентство РБК.

Министерство предлагает распространить это решение и на сферу общественного питания. В ближайшее время ведомство направит проект на согласование.

Напомним, пиво приравняли к алкогольной продукции в 2011 году. С 2012 года любые напитки с содержанием этилового спирта более 0,5% (кроме кваса и кефира) также стали относиться к алкоголю. Пиво нельзя продавать в ларьках, а с 2017 года был введен запрет на продажу пива в пластиковых бутылках, объем которых превышает 1,5 литра.