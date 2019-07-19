Страны с высоким уровнем экономического и социального равенства мужчин и женщин имеют более здоровое население. Такие выводы сделали специалисты BMJ Open Journal.
Как уточняет газета The Telegraph, повышенное внимание к женским правам улучшает показатели репродуктивного здоровья, средней продолжительности жизни, предотвращения заболеваний и вакцинации детей.
По словам авторов исследования, равноправие в конечном счете приводит к общему благу и позитивно сказывается на экономике. "Когда мы инвестируем в девочек и женщин, мы создаем эффект, который приносит пользу всем, поэтому для укрепления общества необходима политика заботы о женщинах", - отмечают специалисты.
Напомним, власти Саудовской Аравии намерены отменить закон, по которому женщины любого возраста не имеют права покидать границы страны без позволения опекуна из числа родственников-мужчин.
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