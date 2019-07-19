The Telegraph: забота о женских правах улучшает здоровье населения

Страны с высоким уровнем экономического и социального равенства мужчин и женщин имеют более здоровое население. Такие выводы сделали специалисты BMJ Open Journal.

Как уточняет газета The Telegraph, повышенное внимание к женским правам улучшает показатели репродуктивного здоровья, средней продолжительности жизни, предотвращения заболеваний и вакцинации детей.

По словам авторов исследования, равноправие в конечном счете приводит к общему благу и позитивно сказывается на экономике. "Когда мы инвестируем в девочек и женщин, мы создаем эффект, который приносит пользу всем, поэтому для укрепления общества необходима политика заботы о женщинах", - отмечают специалисты.

Напомним, власти Саудовской Аравии намерены отменить закон, по которому женщины любого возраста не имеют права покидать границы страны без позволения опекуна из числа родственников-мужчин.