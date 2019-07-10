Жириновский предложил Госдуме отказаться от деклараций о доходах

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил исключить из обязанностей депутата пункт о предоставлении декларации о доходах. Политик привел в пример случай, когда его чуть не сняли с выборов из-за незадекларированной двухкомнатной квартиры.



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Жириновский заключил, что декларации о доходах могут использоваться третьими лицами для "политической расправы". Поэтому он предлагает дать депутатам полную неприкосновенность в отношении информации об их доходах и имуществе.