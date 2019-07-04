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Источник Правда.Ру

Акция поминовения: свеча памяти подводников-героев России

Общество print

По стране проходят траурные акции в память о 14-и погибших подводниках, которые ценой собственной жизни потушили возгорание на глубоководном аппарате, проводившем исследование дна Баренцева моря. Пожар они локализовали, фактически, спасли и лодку, и остальной экипаж, но сами погибли. Трагедия произошла 1 июля, но только сейчас получила такой громкий общественный резонанс.


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Понятно, что "политически озабоченная общественность" уже сравнивает эту трагедию с "Курском", винит во всем и государство, и Путина лично, и ищет в этом во всем "политику". Но эти люди устраивают такие истерики по любому поводу, поэтому сейчас не о них.

А о нормальном большинстве, которое объединяется в своей скорби. В храмах Мурманской митрополии сейчас идут заупокойные литии, и люди идут туда помолиться за души усопших.

Также, в "морском храме" в Кронштадте зажги свечи в память о подводниках и там тоже прошла лития. В Мурманской области и не только, проходят траурные митинги, которые собираются фактически стихийно. Люди чувствуют необходимость как-то объединиться перед лицом общего горя. А за последние годы, точнее, с 2008, это самая крупная трагедия на российской подлодке.

Вообще же, предложения о том, чтобы начать всероссийскую акцию памяти звучат в эти дни от очень многих самых разных людей. Например, член президиума Союза офицеров России Вадим Горшенин в своем телеграм-канале написал: "когда перечитал вчера после публикации свой пост о сильнейшем ударе по флоту, вооруженным силам и стране, пожалел, что использовал превосходную степень прилагательного. Сейчас, после знакомства с наградами страны 14 русским погибшим офицерам "Лошарика", понимаю, что для определения их даже превосходная степень мала.

Как написал паблик "Взгляд человека в лампасах", "столько орденов — да еще такого достоинства! — имеет в сумме личный состав далеко не каждой дивизии российских Вооруженных сил. Не каждой эскадры, флотилии, не каждой воздушной армии".

И для страны это большая беда.

Если бы в управлении по общественным проектам был глава, а не руко водитель, об этом списке он бы знал еще до опубликования, и в первый же час какой-нибудь известный общественный деятель предложил бы всей стране поставить свечи дома или в храмах в память о погибших. Все агентства, подконтрольные издания, ботофермы в соцсетях, финансируемые АП, бы говорили об этом.

Какая хорошая возможность попытаться объединить страну в горе по погибшим, снять напряжение между церковью и какой-то частью общества, помолиться всем вместе об упокоении душ героев России. И это был бы самый главный и большой общественный проект в этом году.

Нет, УОП, скорее всего, даже не интересовался в Минобороне этим. Ну и ладно.

Я сегодня достану последнюю свечу, купленную у места Крещения Христа, которую сохранил, поставлю за упокой душ офицеров. У кого есть такая возможность, сделайте то же самое. Ну или завтра в храмах. Веруете — помолитесь за героев, нет — просто сделайте это для тех, кто погиб на боевом посту 1 июля этого года".

И в целом, такой формат, зажечь свечку не в окне, а у себя дома или просто вспомнить о погибших моряках — он нужен в первую очередь для живых. Чтобы как-то выразить свою боль и скорбь от трагедии, которая стала таковой действительно для всей страны.

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Темы моряки скорбь молитва трагедия
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