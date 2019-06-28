Сын Алибасова рассказал о создании "драматургии" вокруг проблем отца

Ажиотаж вокруг отравления российского продюсера Бари Алибасова принесли ему и его семье 26 миллионов рублей. Об этом рассказал Бари Алибасов-младший. По его словам, каждое утро они с PR-директором отца составляли новости для публикаций.



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"Мы же профессионалы в создании драматургии. Поэтому каждое утро с Горжанкиным создавали вирусные новости из того, что было под рукой, а было не очень много. Более того, мы руководствовались правилами морали и говорили только правду", - пояснил сын продюсера.

Алибасов-младший рассказал, что слухи о лишении его наследства - тоже фейк, который хорошо распространился и сделал свое дело. Ранее сын продюсера рассказывал журналистам о том, что отравление Алибасова было обычной пиар-кампанией. Чтобы опровергнуть заявление сына Алибасов опубликовал выписку из больницы.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Бари Алибасов мог заработать на "фейковом отравлении" около двух миллионов рублей.

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