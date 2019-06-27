PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал о том, что продюсер сыграет в фильме "Брат-3", съемки которого начнутся в конце июля в подмосковном Красногорске.
Горжанкин пояснил, что Бари Алибасов исполнит роль главного продюсера России, которо захочет убить молодая девушка-киллер - спутница главного героя фильма. Сам фильм расскажет историю третьего самого младшего брата, который будет фанатом группы "На-На".
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Бари Алибасов пришел в сознание после медикаментозной комы.
Читайте также:
Бари Алибасов: "Молодые не при делах"
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.
Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.
Жириновский заявил, что россияне много переплачивают за услуги ЖКХ и что в ЛДПР есть группа экспертов, готовая предоставить достоверные доказательства этого.