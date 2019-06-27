Бари Алибасов согласился сняться в фильме "Брат-3"

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал о том, что продюсер сыграет в фильме "Брат-3", съемки которого начнутся в конце июля в подмосковном Красногорске.



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Горжанкин пояснил, что Бари Алибасов исполнит роль главного продюсера России, которо захочет убить молодая девушка-киллер - спутница главного героя фильма. Сам фильм расскажет историю третьего самого младшего брата, который будет фанатом группы "На-На".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Бари Алибасов пришел в сознание после медикаментозной комы.

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