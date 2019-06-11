PR-директор группы "На-На" Вадим Горжанкин сообщил о том, что Бари Алибасов пришел в сознание после пяти дней медикаментозной комы. Эту информацию Горжанкин получил от сына музыканта, который сообщил, что его отец не может говорить и не помнит своего имени.
Врачи утверждают, что риск внутреннего кровотечения, которое может привести к летальному исходу все еще высок. Сейчас медики проводят дополнительную диагностику и составляет план лечения.
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Как бороться с плохим состоянием сосудов, рассказывает хирург-флеболог московского Центра флебологии Дмитрий Алексеевич СОСИНСКИЙ. Синяки могут оказаться следствием заболевания крови. Правда, тогда они во множестве рассыпаны по всему телу. Но если появляются только на ногах, а с ними соседствуют мелкие капиллярные разводы в виде сеточек или паутинок, то можно предположить, что дело именно в сосудах. Так начинается варикозное расширение вен.
Жители города Киселёвск записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутеррешу.
Пенсионная реформа привела к всплеску протестных настроений, считает уполномоченный по правам человека.