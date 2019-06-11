Бари Алибасов вышел из медикаментозной комы

PR-директор группы "На-На" Вадим Горжанкин сообщил о том, что Бари Алибасов пришел в сознание после пяти дней медикаментозной комы. Эту информацию Горжанкин получил от сына музыканта, который сообщил, что его отец не может говорить и не помнит своего имени.



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Врачи утверждают, что риск внутреннего кровотечения, которое может привести к летальному исходу все еще высок. Сейчас медики проводят дополнительную диагностику и составляет план лечения.