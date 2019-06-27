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НИТУ "МИСиС" признан лучшим вузом России по версии Forbes

Общество print

Журнал Forbes составил рейтинг из сотни лучших российских вузов, поместив на первое место Национальный исследовательский технологический университет "МИСис". 


14 российских вузов вошли в список лучших университетов мира / Новости от 31.10.2018 08:13

Как уточняет портал газеты "Известия", на втором месте рейтинга располагается МГИМО, а замыкает тройку лидеров Московский физико-технический институт. 

Четвертая строчка досталась Национальному исследовательскому ядерному университету "МИФИ", пятое место у Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Далее в рейтинге идут Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), Высшая школа экономики и Финансовый университет при правительстве России. 

 

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