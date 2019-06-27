Журнал Forbes составил рейтинг из сотни лучших российских вузов, поместив на первое место Национальный исследовательский технологический университет "МИСис".
Как уточняет портал газеты "Известия", на втором месте рейтинга располагается МГИМО, а замыкает тройку лидеров Московский физико-технический институт.
Четвертая строчка досталась Национальному исследовательскому ядерному университету "МИФИ", пятое место у Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Далее в рейтинге идут Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), Высшая школа экономики и Финансовый университет при правительстве России.
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