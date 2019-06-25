Опрос: 36% россиян считают, что СССР в начале ВОВ не был готов к войне

Специалисты "Левада-центра" провели опрос с целью выяснить, что россияне считают основной причиной неудач СССР в первые месяцы Великой отечественной войны.



Россияне массово ностальгируют по СССР. Чем это вызвано? Объясняет социолог «Левада-центра» / Новости от 19.12.2018 19:23

Выяснилось, что почти половина граждан Российской Федерации — 42% — считает, будто основной причиной отступлений и военных неудач Красной Армии в первые месяцы Великой Отечественной войны является внезапность нападения вооруженных сил фашистской Германии на Советский Союз.

Чуть больше трети же опрошенных — 36% — заявили, будто СССР просто-напросто не готовился к войне, чтобы не спровоцировать нападения со стороны Третьего Рейха.

Почти четверть опрошенных — 21% — считает, что причиной неудач Советского Союза в первые месяцы войны являются чистки военного руководства в конце 1930-ых годов, инициированные Иосифом Сталиным.

Подавляющее большинство россиян — 67% — считают, что избежать Второй мировой войны было невозможно.

19% респондентов же заявили социологам, что кровопролития якобы можно было избежать.

Примечательно, сообщает "Левада-центр", что количество россиян с подобной точкой зрения год от года уменьшается — в 2016 году, например, таковых было 23%, а в 2001 году и того больше — 35%.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что каждый третий россиянин, согласно опросу ВЦИОМ, желает видеть Российскую Федерацию сверхдержавой подобно Советскому Союзу.

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