Специалисты "Левада-центра" провели опрос с целью выяснить, что россияне считают основной причиной неудач СССР в первые месяцы Великой отечественной войны.
Выяснилось, что почти половина граждан Российской Федерации — 42% — считает, будто основной причиной отступлений и военных неудач Красной Армии в первые месяцы Великой Отечественной войны является внезапность нападения вооруженных сил фашистской Германии на Советский Союз.
Чуть больше трети же опрошенных — 36% — заявили, будто СССР просто-напросто не готовился к войне, чтобы не спровоцировать нападения со стороны Третьего Рейха.
Почти четверть опрошенных — 21% — считает, что причиной неудач Советского Союза в первые месяцы войны являются чистки военного руководства в конце 1930-ых годов, инициированные Иосифом Сталиным.
Подавляющее большинство россиян — 67% — считают, что избежать Второй мировой войны было невозможно.
19% респондентов же заявили социологам, что кровопролития якобы можно было избежать.
Примечательно, сообщает "Левада-центр", что количество россиян с подобной точкой зрения год от года уменьшается — в 2016 году, например, таковых было 23%, а в 2001 году и того больше — 35%.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что каждый третий россиянин, согласно опросу ВЦИОМ, желает видеть Российскую Федерацию сверхдержавой подобно Советскому Союзу.
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