ВЦИОМ: больше половины россиян предпочитают советские фильмы о войне современным

Больше половины граждан России (55%) считают, что советские фильмы о Великой Отечественной войне превосходят современные картины. Об этом говорят результаты проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опроса с участием более 1,6 тысяч граждан.



Фильм «Т-34» продолжает устанавливать рекорды...

Как уточняет агентство "Интерфакс", среди россиян в возрасте от 24 до 34 лет оказалось больше всего (58%) поклонников советских фильмов о войне. Среди респондентов в возрасте 45-59 лет, а также от 60 лет и старше, советские фильмы предпочитают 56%. Только 16% опрошенных считают современные фильмы о Великой Отечественной войне более качественными и интересными, чем картины советского времени.

"Для молодежи до 24 лет историческая достоверность, драматизм фильма и качество игры актеров не являются определяющими критериями качества картины. Для них важнее динамичный сюжет, эмоциональность, насыщенность, интриги", - цитирует агентство слова социологов.

В список пяти наиболее любых фильмов о войне среди россиян вошли четыре советские картины: "В бой идут одни старики" (26%), "А зори здесь тихие" (20%), "Они сражались за Родину" (15%), "17 мгновений весны" (13%). И только одна современная - снятый в минувшем году фильм "Т-34" (13%).

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что чуть больше половины (52%) граждан России не будут участвовать в праздничных парадах и шествиях в День Победы 9 Мая.

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