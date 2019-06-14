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Левада-центр: враждебность россиян к США и Украине снизилась

Общество print

Враждебность граждан России к США и Украине по сравнению с минувшим годом снизилась. К такому выводу пришли специалисты "Левада-центра".


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По данным проведенного в мае опроса, первая тройка самых враждебно настроенных к России стран не изменилась - это США, Украина и Великобритания. Однако доля респондентов, считающих врагом США снизилась с 78 до 67%, а Украину - с 49 до 40%. 

По словам социологов, враждебность к США и Украине уменьшилась из-за пенсионной реформы и экономической ситуации в стране. Россияне теряют интерес к геополитике - их больше волнуют зарплаты и цены, чем мировые события. 

"Логика у россиян по отношению к властям такая: вы лезете к нам в карман, вы решаете свои геополитические проблемы за наш счет - и это вызывает негодование", - сказал "Ведомостям" директор "Левада-центра" Лев Гудков. 

Все больше россиян считают друзьями нашей страны Белоруссию, Казахстан, Армению и Азербайджан. Доля опрошенных, позитивно оценивающих отношения с Белоруссией, за год выросла с 49 до 62%, Казахстан - с 32 до 38%, Армению - с 11 до 22%, Азербайджан - с 8 до 16%.

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Темы сша опрос россия украина левада-центр великобритания враждебные страны
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