Московский городской суд отменил приговор Павлу Мамаеву и Александру Кокорину в связи с внесением изменений в инкриминируемый список статей. Сразу после отмены приговора, суд вынес новый приговор, оставив сроки такими же.
Кокорин Александр получил год и шесть месяцев лишения свободы. Столько же пробудет за решеткой и его брат Кирилл. Павла Мамаева же приговорили к году и пяти месяцам лишения свободы. Скорее всего, адвокаты футболистов попытаются затянуть судебный процесс, чтобы их подзащитные не покинули СИЗО, поскольку один проведенный день в СИЗО считается за два.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что адвокаты Кокорина и Мамаева рассказали, что футболисты не смогут выйти по УДО если отправятся в колонию.
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