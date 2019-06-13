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Мосгорсуд отменил приговор Александру Кокорину и Павлу Мамаеву

Общество print

Московский городской суд отменил приговор Павлу Мамаеву и Александру Кокорину в связи с внесением изменений в инкриминируемый список статей. Сразу после отмены приговора, суд вынес новый приговор, оставив сроки такими же.


Кокорин и Мамаев стали своими в Сизо

Кокорин Александр получил год и шесть месяцев лишения свободы. Столько же пробудет за решеткой и его брат Кирилл. Павла Мамаева же приговорили к году и пяти месяцам лишения свободы. Скорее всего, адвокаты футболистов попытаются затянуть судебный процесс, чтобы их подзащитные не покинули СИЗО, поскольку один проведенный день в СИЗО считается за два.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что адвокаты Кокорина и Мамаева рассказали, что футболисты не смогут выйти по УДО если отправятся в колонию.

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Темы срок футбол мамаев кокорин приговор мосгорсуд
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