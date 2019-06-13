Мосгорсуд отменил приговор Александру Кокорину и Павлу Мамаеву

Московский городской суд отменил приговор Павлу Мамаеву и Александру Кокорину в связи с внесением изменений в инкриминируемый список статей. Сразу после отмены приговора, суд вынес новый приговор, оставив сроки такими же.



Кокорин и Мамаев стали своими в Сизо

Кокорин Александр получил год и шесть месяцев лишения свободы. Столько же пробудет за решеткой и его брат Кирилл. Павла Мамаева же приговорили к году и пяти месяцам лишения свободы. Скорее всего, адвокаты футболистов попытаются затянуть судебный процесс, чтобы их подзащитные не покинули СИЗО, поскольку один проведенный день в СИЗО считается за два.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что адвокаты Кокорина и Мамаева рассказали, что футболисты не смогут выйти по УДО если отправятся в колонию.

Читайте также:

Мамаево кокорище: как футболисты калечили людей и спасаются от тюрьмы