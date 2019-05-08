Мамаев и Кокорин получили реальные тюремные сроки

Сегодня, 8 мая, Пресненский суд города Москвы вынес приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Кокорин Александр получил год и шесть месяцев лишения свободы. Столько же пробудет за решеткой и его брат Кирилл. Павла Мамаева же приговорили к году и пяти месяцам лишения свободы.
Напомним, что они были арестованы осенью прошлого года по делу о двух драках в самом центре Москвы.
Согласно позиции прокурора, подсудимые действовали осознанно, желая показать свое превосходство и демонстрируя полное пренебрежение к окружающим и к нормам поведения в обществе.
Фото: instagram.com/ kokorin9
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