Отключения горячей воды в России не только станут короче, но и проводиться будут не ежегодно, а лишь раз в два года.
Об этом на полях Петербургского международного экономического форума "Интерфаксу" заявил заместитель главы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Максим Егоров.
Специалист указал, что избежать отключения горячей воды и тепла на сегодняшний день невозможно. Нынешнее положение дел, пояснил Егоров, диктует необходимость регулярно проводить работы по мониторингу и ремонту системы снабжения граждан горячей водой.
В будущем, возможно, признал замглавы Минстроя, технологии и позволят избежать отключения, но сегодня это пока невозможно.
Максим Егоров отметил, что в ряде субъектов России и нескольких районов столицы отключения горячей воды уже происходят лишь раз в два года.
Все зависит, указал заместитель главы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, от состояния систем ЖКХ в том или ином конкретном населенном пункте.
Но в скором времени, однако, пообещал Максим Егоров, отключения горячей воды в России станут короче и будут происходить раз в два года.
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