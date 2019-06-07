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Замглавы минстроя: отключения горячей воды в стране скоро будут короче и реже

Общество print

Отключения горячей воды в России не только станут короче, но и проводиться будут не ежегодно, а лишь раз в два года.


Опубликован график отключения горячей воды в Москве / Новости от 23.04.2019 16:13

Об этом на полях Петербургского международного экономического форума "Интерфаксу" заявил заместитель главы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Максим Егоров.

Специалист указал, что избежать отключения горячей воды и тепла на сегодняшний день невозможно. Нынешнее положение дел, пояснил Егоров, диктует необходимость регулярно проводить работы по мониторингу и ремонту системы снабжения граждан горячей водой.

В будущем, возможно, признал замглавы Минстроя, технологии и позволят избежать отключения, но сегодня это пока невозможно.

Максим Егоров отметил, что в ряде субъектов России и нескольких районов столицы отключения горячей воды уже происходят лишь раз в два года.

Все зависит, указал заместитель главы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, от состояния систем ЖКХ в том или ином конкретном населенном пункте.

Но в скором времени, однако, пообещал Максим Егоров, отключения горячей воды в России станут короче и будут происходить раз в два года.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что подавляющее большинство россиян — 72% — довольны состоянием своего жилья.

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