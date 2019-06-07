Посольство США в Москве разочаровано рекомендацией министерства образования Свердловской области вузам и колледжам региона отказаться от участия в американских обучающих программах.
"Я просто не могу понять, как образованный человек в 21-м веке мог написать, что курс писательского мастерства и курс разговорного английского языка "имеет разрушительный характер для общественно-политической жизни России". Это звучит как слова, которые могли быть написаны в 30-е годы", - сказал в интервью агентству "Интерфакс" посол США в России Энтони Годфри.
Дипломат добавил, что программы позволяют студентам и всем желающим узнать о США, а также совершенствовать свой английский язык. Они пользуются огромной популярностью у жителей Екатеринбурга и области, подчеркнул посол США.
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