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Источник Правда.Ру

Минфин посоветовал давать детям карманные деньги в школу

Общество print

Министерство финансов России реализовывает проект по повышению финансовой грамотности россиян. В рамках проекта эксперты ведомства рассказали о важности карманных денег для детей. Эксперты утверждают, что ребенку необходимо выдавать карманные деньги, когда он начинает ходить в школу, причем суммы должны быть небольшими.


В российских школах и вузах введут уроки финансовой грамотности / Новости от 17.01.2019 19:01

Деньги должны даваться ребенку на конкретные расходы. Выдача денег на "купи себе что-нибудь" приведет к тому, что ребенок будет бездумно тратить все выданные ему деньги. При этом, специалисты утверждают, что финансовое воспитание ребенка должно начинаться с раннего возраста. Еще до школы он должен знать цену некоторым основным вещам, знать откуда родители берут деньги и участвовать вместе с родителями в планировании семейного бюджета в рамках своей компетенции, например, когда хочет купить какую-то игрушку.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об инициативе Банка России ввести в школах уроки финансовой грамотности. Финансовая грамотность будет преподаваться как в рамках обязательных предметов, таких как обществознание или экономика, так и как дисциплины по выбору. Учебно-методические комплекты по финансовой грамотности были разработаны финансистами, методистами и педагогами.

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Темы дети школа деньги Минфин финансовая грамотность
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