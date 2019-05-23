"Чиновники губят и засирают все вокруг себя" - Макаревич

Известный музыкант Андрей Макаревич написал в Facebook, что "чиновники губят и засирают все вокруг себя". Так он прокомментировал восстановление соснового бора рядом с его поселком.



Макаревич объяснил свои слова об идиотизме 80% населения планеты / Новости от 20.02.2019 10:57

Макаревич пояснил, что раньше его поселок был отделен от Новорижского шоссе сосновым бором. Несколько лет назад бор начал уничтожать какой-то паразит. По мнению музыканта, деревья можно было бы спасти, если бы местные власти не упразднили должность лесника, которые могли привить деревья.

Из-за этого на месте соснового бора образовалось два "уродливых", по мнению Макаревича, пустыря. Музыкант обвинил в этом местные власти, которые "не могут оторвать задницу" и нанять людей, которые бы навели порядок и восстановили бор.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Андрей Макаревич считает 80% населения планеты идиотами.

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