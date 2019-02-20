Макаревич дополнил свое заявление про "80% идиотов"

Музыкант Андрей Макаревич прокомментировал в facebook скандал, разразившийся вокруг интервью, в котором он назвал идиотами 80% жителей планеты. Интервью было опубликовано утром 20 февраля.

Оказалось, что вызвавшая критику фраза — это на самом деле цитата из Эдгара По, о чем никто не догадался. А сам Макаревич считает эту цифру даже заниженной — идиотов, по его мнению, гораздо больше.

Общественный резонанс от своих высказываний артист связал с "необратимыми переменами", которые, как он считает, произошли в общественном сознании за несколько десятилетий.

— 40 лет назад огромной популярностью пользовалась песня "Машины" "Битва с дураками". Если кто помнит, она тоже заканчивалась словами "Лишь в этот миг я осознал, насколько нас осталось мало." И все ликовали, и никто не оскорблялся и не принимал это на свой счёт. А теперь смотрите как оскорбляться научились! — заметил артист.

Напомним, что в интервью "Ленте.Ру" музыкант также назвал кретинами депутатов Государственной думы и заявил, что благодаря ошибкам власти "мы попали в говно".

Источник фото: Wikimedia. org

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