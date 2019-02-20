Макаревич заявил об идиотизме 80 процентов населения

Музыкант Андрей Макаревич дал интервью "Ленте.Ру", в котором назвал 80 процентов жителей планеты "идиотами" и призвал принять это "как данность". При этом, себя он зачислил в "оставшиеся 20".

Характеризуя граждан России, музыкант подчеркнул: "Народ оказался гораздо более внушаем, чем я предполагал. Гораздо более невежественным, агрессивным, падким на то, что я считаю мерзостью".

Досталось от артиста и депутатам Государственной думы, в экспертный совет по культуре при которой он недавно вошел.

— Мы ужасаемся деятельности нашей Думы, не вставая с дивана. Ах, что они говорят, какие они кретины, что за бредовый закон опять приняли?! — поделился музыкант.

Свое участие в совете он объяснил получением возможности влиять на законотворческую деятельность в сфере культуры.

Ситуацию в стране Макаревич по-прежнему оценивает крайне негативно.

— Благодаря чудовищным ошибкам нашей власти, мы попали в говно, в котором сейчас сидим, — считает артист.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что, по мнению Андрея Макаревича, Российская Федерация должна была купить Крым у Украины.

Источник фото: wikimedia.org

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