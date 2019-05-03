Российские подростки хотят найти работу до совершеннолетия

Общероссийский народный фронт провел исследование, чтобы выяснить отношение молодежи к раннему трудоустройству. Оказалось, что десять из десяти опрошенных молодых людей хотели бы найти работу или подработку до 18 лет.
44% опрошенных заявили, что хотят найти рабочее место до наступления совершеннолетия, чтобы начать трудовую деятельность и движение по карьерной лестнице. Еще 37% изъявили желание попробовать себя в качестве добровольца. 17% респондентов рассказали, что уже занимаются волонтерской деятельностью. Также 18% молодых людей рассказали, что будут искать подработку в летний период.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что около четверти молодых людей в России не могут найти официальное место работы.
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