Власти Сарова объяснили "стимулирующие" надбавки для педагогов в 1 рубль

Педагог детской музыкальной школы имени Балакирева в Сарове получил стимулирующую выплату за подготовку своих учеников к отчетным концертам и конкурсам областного, всероссийского и международного уровня в размере 1 рубль. В городской администрации не считают это поводом для наказания директора образовательного учреждения.
"Стимулирующие выплаты производятся только при наличии экономии средств после выплаты базовой части заработной платы в пределах определенного фонда оплаты труда. Стимулирующие выплаты устанавливает специальная комиссия, исходя из прибыли школы и наполняемости ее бюджета", — сообщил представитель администрации РИА Новости.
Собеседник агентства уточнил, что средняя зарплата у данной категории преподавателей музыкальных школ составляет 36 тысяч рублей в месяц.
"У них есть другие составляющие зарплаты", — объяснил представитель администрации, добавив, что учреждению рекомендовано пересмотреть положение о стимулирующих выплатах.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в школе искусств в Туле родителей пускают в туалет только после предъявления паспорта
Источник фото: Саровская ДМШ им. М. А. Балакирева
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