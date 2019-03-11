Более 30% российских учителей получают менее 15 тысяч рублей в месяц

РИА Новости провело исследование, которое показывает, что средняя оплата труда российских преподавателей составляет 30 тысяч рублей в месяц. При этом, более 30% учителей получают менее 15 тысяч рублей ежемесячно. Наименьшая оплата труда для работников сферы образования наблюдается в Алтайском крае и Дагестане.
Самые высокие зарплаты у учителей по прежнему наблюдаются в Москве. Почти 60% столичных преподавателей получают более 50 тысяч рублей в месяц. Результаты исследования говорят о том, что работники сферы образования получают самые высокие зарплаты не только в столице, но и на Дальнем Востоке. Самые низкие зарплаты получают учителя Северного Кавказа.
Почти 50% чукотских преподавателей также получают зарплату более 50 тысяч рублей. А в Санкт-Петербурге этот показатель составляет только 34,4%.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о бурной реакции общественности на высказывание чувашского чиновника. Руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев объяснил низкие зарплаты врачей и учителей в Республике отсутствием у них трудолюбия. Позже "Правда.Ру" публиковала заявление администрации главы Чувашии, в котором утверждается, что СМИ "исказили" слова Юрия Васильева.
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