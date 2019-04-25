Депутаты ГД предлагают перенести начало учебного года

Депутаты от фракции ЛДПР предлагают изменить начало учебного года с 1 сентября на 1 октября. Парламентарии обратились к Совету Госдумы с просьбой рассмотреть законопроект в ближайшее время, чтобы изменения затронули следующий учебный год.
Комитет ГД по образованию и науке отверг инициативу, однако многие парламентарии заинтересовались ей. Некоторые депутаты считают, что к вопросу начала учебного года необходимо подходить исходя из географических особенностей и климата. Они предлагают создать условия, при которых в теплое время года дети будут отдыхать.
Некоторые парламентарии считают, что законопроект требует дополнительной проработки, поскольку влияние инициативы на учебный процесс не было полностью изучено.
Ряд депутатов выступают против предложения ЛДПР, поскольку считают, что слишком долгий перерыв в учебе негативно отразиться на образовательном процессе. Примечательно то, что законодательство не запрещает школам самим определять начало учебного года.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об инициативе Владимира Жириновского относительно переноса учебного года в школах России с 1 сентября на 1 октября. Комментарий по этой теме "Правде.Ру" дал председатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
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