Правительство предложило запретить азартные игры под видом лотерей

Правительство России разработало и внесло в Государственную думу проект закона, запрещающего проведение бестиражных лотерей с электронными билетами, которые заменили собой запрещенные игровые автоматы.
Также законопроект запрещает бестиражные лотереи, участие в которых происходит в онлайн-режиме, поскольку они также превратились в азартные игры.
Документ регулирует соотношение призового фонда и выручки от лотерей и упраздняет лотерейные терминалы, число которых сокращается в связи с их невостребованностью.
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