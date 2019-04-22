На Кубани появились "Города воинской доблести"

Заксобрание Краснодарского края ввело новое почетное звание для городов, где происходили особо памятные события Великой Отечественной войны — "Город воинской доблести". Первыми этот статус получили Крымск и Темрюк.
"Здесь наши бойцы прорывались сквозь укрепления немецкой "Голубой линии" и ставили завершающую точку в долгой, кровопролитной битве за Кавказ", — комментирует решение законодательного органа его пресс-служба.
Битва за Кавказ продолжалась с июля 1942 по октябрь 1942 года, в ней погибло более 344 тысяч советских солдат и офицеров.
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