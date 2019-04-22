У посольства Шри-Ланки в Москве проходит акция скорби по жертвам терактов

У здания посольства Шри-Ланки в Москве на улице Щепкина появились букеты цветов и надпись на английском языке из горящих свечей "Мы в вами". Жители столицы приносят к посольству цветы и свечи, выражая соболезнования в связи с серией терактов, от которых погибло около 300 и ранено около 500 человек.



Власти Шри-Ланки установили организаторов взрывов / Новости от 21.04.2019 14:17

Взрывы в храмах, отелях и жилом комплексе разных районов острова прогремели во время католической пасхи 21 апреля. На следующий день теракты продолжились. Полиция задержала 24 подозреваемых в причастности к их совершению.