Минстрой РФ намерен разрешить в стране частные кладбища

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации готовит новый закон "О похоронном деле".



На кладбищах Москвы начали действовать новые правила установки надгробий

Согласно этому закону в Россия появятся частные кладбища.

Так, сообщают в российском ведомстве, частные кладбища будут организованы на государственной земле. Частные предприниматели будут получать прибыль от платы за предоставленные ими услуги.

Примечательно, что подобная схема уже используется в нескольких регионах РФ.

Законопроектом "О похоронном деле" запрещается передавать третьим лицам информацию об умерших и "навязывать услуги".

Также в законопроекте прописан запрет на работу ритуальных бюро на территории медицинских организаций.