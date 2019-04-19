Минстрой РФ намерен разрешить в стране частные кладбища

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации готовит новый закон "О похоронном деле".
Согласно этому закону в Россия появятся частные кладбища.
Так, сообщают в российском ведомстве, частные кладбища будут организованы на государственной земле. Частные предприниматели будут получать прибыль от платы за предоставленные ими услуги.
Примечательно, что подобная схема уже используется в нескольких регионах РФ.
Законопроектом "О похоронном деле" запрещается передавать третьим лицам информацию об умерших и "навязывать услуги".
Также в законопроекте прописан запрет на работу ритуальных бюро на территории медицинских организаций.
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