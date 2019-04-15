Актеры из "Реальных пацанов" "подрабатывают" в московской полиции

На официальном сайте МВД России неизвестные заменили фотографии нескольких участков на актеров из сериала "Реальные пацаны". Изменения обнаружили пользователи интернета и сразу же начали обсуждать в социальных сетях. На данный момент сотрудники МВД исправили ситуацию и удалили фейковые фотографии.



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Фотографии актера Игоря Ознобихина в роли полицейского получили участковые столичного района "Южное Медведково" Алексей Романов, Тимофей Павлов и Виктор Асеев. Участковый Вячеслав Бородин получил фотографию актера Алексея Базанова в образе полицейского.

Пользователи социальных сетей не считают случившееся кибератакой. По их мнению, это либо обычная шутка, либо халатность администраторов сайта.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала про другую звезду российского сериала "Реальные пацаны" — актрису Зою Бербер, которой предложили вести спортивную телепередачу на канале "Москва 24". Пару ей составит участник КВН Гера Гигашвилли. В каждой серии они будут рассказывать о том, как стать настоящим спортсменом и продемонстрируют это на своем примере. Темами первой серии оказались бильярд, конный спорт и водные лыжи. В новой серии ведущие опробуют на себе конькобежный спорт.

Фото: ridus.ru

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