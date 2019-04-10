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Источник Правда.Ру

Россияне заявили, что для достойной жизни им необходимо 66 тысяч рублей в месяц

Общество

Специалисты из Финансового университета при правительстве Российской Федерации провели опрос с целью выяснить, какой доход граждане страны считают достаточным для достойной жизни.

Россияне заявили, что для достойной жизни им необходимо 66 тысяч рублей в месяц. 402716.jpeg

"Какую сумму должен зарабатывать человек в месяц в вашем городе, чтобы жить достойно?", — спрашивали у россиян социологи.

Так, выяснилось, что жителям Москвы для достойной жизни необходимо не менее 100 тысяч рублей в месяц. У жителей Санкт-Петербурга запросы несколько ниже, чем у москвичей. Им, указывают социологи, в среднем будет достаточно и 91 тысячи рублей в месяц.

Примечательно, что самые высокие средние значения желаемой заработной платы специалисты из Финансового университета при правительстве РФ зафиксировали не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в Химках, Балашихе и Подольске.

Самые невысокие ожидания же, согласно предоставленной информации, у жителей Читы и Улан-Удэ. Местным жителям достаточно заработной платы в 50 тысяч рублей и 54 тысячи рублей в месяц соответственно.

Отметим, что гражданам Российской Федерации для достойной жизни в среднем в месяц нужен доход в размере 66 тысяч рублей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, согласно данным Федеральной службы государственной статистики, подавляющее большинство российских семей испытывают трудности с покупкой самого необходимого. В российском правительстве, отметим, исследованием Росстата заинтересовались.

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