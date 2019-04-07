Певец Лебединский призвал Россию "поклониться в ноги" Украине

Певец Алексей Лебединский заявил, что Россия должна "поклониться в ноги" Украине, попросив прощения за причиненные ей страдания. Об этом сообщает украинское издание "Обозреватель".
"Да, Россия как государство обязана это сделать. И максимально компенсировать убытки", - сказал музыкант.
Он добавил, что россияне испытывают зависть к гражданам Украины из-за "честных и демократических выборов президента страны", поскольку сами лишены возможности выбора. По его мнению, украинцы более свободны и "не зомбированы" официальной пропагандой.
Советский и российский музыкант Алексей Лебединский, выступавший под псевдонимом "профессор Лебединский", получил известность благодаря свои песням "Я убью тебя, лодочник" и "Там вдали, у метро". В настоящее время певец живет в Соединенных Штатах, куда эмигрировал в 2014 года, а также периодически приезжает на Украину.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российский актер Алексей Панин раскритиковал жителей России за излишнюю злобу. По его словам, реакция россиян на смерть Натальи Крачковской стала для него настоящим шоком. Когда женщина скончалась, пишет Панин, "было огромное количество гадостей". Актер заявил, что не может понять, откуда в россиянах столько злобы.
На фото: Алексей Лебединский
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Актер Алексей Панин раскритиковал россиян за излишнюю злобу
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