Актер Алексей Панин раскритиковал россиян за излишнюю злобу

Российский актер Алексей Панин раскритиковал жителей России за излишнюю злобу.

Соответствующее заявление скандально известный актер сделал на своей странице в социальной сети Instagram.

Так, по словам Алексея Панина, его очень поразила реакция россиян на смерть Натальи Крачковской, знаменитой советской и российской актрисы театра и кино. Когда женщина скончалась, пишет Панин, "было огромное количество гадостей". Актер заявил, что не может понять, откуда в россиянах столько злобы.

Ведь ни в одной стране мира, уверен Алексей Панин, такого нет.

Пожурил мужчина и своих подписчиков в социальных сетях. Так, указал Панин, недавно он выложил в своем блоге пост с просьбой помочь деньгами семье девочки, страдающей от порока сердца. Но, пишет российский актер, мало кто решил помочь несчастной. Все делают вид, что это их не касается, сетует Алексей Панин.

"Общество злобных уродцев", — резюмирует он.

Как актер Алексей Панин знаменит по таким фильмам, как "Звезда" и "Жмурки", а также популярному телевизионному сериалу "Солдаты". Но слава скандалиста и дебошира, окружающая его, гораздо больше, нежели его слава лицедея.

Так, напомним, Алексей Панин неоднократно оказывался в центре громких скандалов и ни раз имел с серьезные проблемы с законом.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Алексей Панин заявил о своем намерении покинуть Россию. Об этом он заявил в своем аккаунте в социальной сети Instagram.

Фото: instagram.com/ alexeypanin99

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