Песков опроверг отказ от строительства ВСМ Москва - Казань

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "не соответствующей действительности" информацию о неодобрении Владимиром Путиным проекта строительства высокоскоростной магистрали Москва — Казань. Информация была распространена утром 29 марта газетой "Коммерсант".
"Работа продолжается. Это сложный процесс, многогранный, связанный с экономической целесообразностью, с кумулятивным эффектом для экономики и для целого ряда регионов, поэтому, конечно, с бухты-барахты принимать решение было бы неверно", — сказал журналистам Дмитрий Песков.
По словам пресс-секретаря президента, существует несколько вариантов решений по поводу проекта магистрали, и "говорить, что тот или иной вариант полностью отвергнут, неверно".
Как сообщала "Правда.Ру", по сведениям источников "Коммерсанта", проект первого участка магистрали от Железнодорожного до Гороховца был одобрен главой правительства Дмитрием Медведевым, но раскритикован вице-премьером Антоном Силуановым, который предложил построить на этом маршруте платную автотрассу.
Источник фото: kremlin.ru
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