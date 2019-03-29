СМИ: Путин не поддержал строительство первого участка ВСМ Москва-Казань.

Президент России Владимир Путин не одобрил строительство железнодорожной магистрали Железнодорожный-Гороховец, которая должна была стать первым участком высокоскоростной дороги Москва-Казань. Проект поддержал глава правительства Дмитрий Медведев, но первый вице-премьер Антон Силуанов выступил против, считая более целесообразным прокладку платной скоростной автодороги.
"Президент склоняется к позиции первого вице-премьера Антона Силуанова", — сообщила газета "Коммерсант".
Как сообщает источник издания, вместо маршрута Москва-Казань высокоскоростную магистраль проложат между Москвой и Санкт-Петербургом, "так как там более надежный пассажиропоток".
Официальное решение об отказе от проекта должно быть объявлено 11 апреля на совещание с участием Владимира Путина и главы РЖД Олега Белозерова. Стоимость первого участка магистрали оценивалась более чем в 620 миллиардов рублей.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о планах по созданию блокчейн-системы для локомотивного парка.
Источник фото: kremlin.ru
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