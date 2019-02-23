Росстат: женщин в стране больше, чем мужчин

Специалисты из Федеральной службы государственной статистики установили, что в минувшем году в России на тысячу мужчин приходилось в среднем 1156 женщин. Данные исследования опубликованы на официальном сайте Росстата. В январе 2018 года стране проживало 68 миллионов мужчин и 79 миллионов женщин.

Среди молодых людей в возрасте до 34 лет, заявляют в службе, наблюдается обратное соотношение - на тысячу мужчин приходится всего 960 женщин. Однако начиная со следующей возрастной группы количество женщин увеличивается.

Наибольшая разница в соотношении мужчин и женщин установлена в группе граждан от 70 лет. В этой возрастной группе на тысячу мужчин приходится более 2,3 тысяч женщин.

Специалисты отмечают, что соотношение полов с начала века практически не изменилось. В 2000 году оно составляло 1138 женщин на тысячу мужчин.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что кастрофическая демографическая ситуация сложилась в Исландии - небольшом островном государстве, расположенном на западе Северной Европы в северной части Атлантического океана. Женщин, живущих на острове, почти в два раза больше, чем мужчин. Власти страны решили привлечь на остров мужчин и приняли решения оказать финансовую помощь иностранцам, приехавшим в Исландию, чтобы жениться на местных девушках.

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