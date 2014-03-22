Вильфанд: последняя неделя зимы будет аномально теплой

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что последняя неделя зимы будет аномально теплой. По его словам, особо это ощутят жители центральной части страны и западной Сибири, где отклонения могут превышать до 20 градусов.

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По его словам, в середине недели температура воздуха в Сочи и Краснодаре может прогреться до 17 градусов выше нуля, в Крыму - до 14-15 градусов выше нуля. Примечательно, что ночью температура будет опускаться до минусового значения. Возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о температурном рекорде в Москве.

В субботу, 22 марта, в Москве установлен новый температурный рекорд. По данным московской метеостанции на ВВЦ, к 15:00 воздух в центре столицы прогрелся до 15,2 градуса, побив на 1,5 градуса прежний абсолютный максимум, установленный в 2007 году.

Ранее в марте в Москве были перекрыты рекорды дня 8, 9 и 10 марта, однако абсолютный рекорд месяца 2007 года — 17,6 градуса выше нуля — пока не побит.

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Потепление связано в столичном регионе и центре Европейской России с антициклоном, который пришел с юго-запада. Накануне Росгидромет сообщил, что в Москве и области ожидается резкое потепление при облачной и сырой погоде.