Штраф за неявку призывника в военкомат вырастет в разы

Законодательное Собрание Еврейской автономной области предложило законопроект, в рамках которого будут увеличены размеры штрафов за неявку призывников в военкомат, а также за утрату военного билета.

Законопроект опубликован в базе данных нижней палаты парламента Российской Федерации. Авторы новых поправок пояснили, что санкции не менялись уже с 2007 года. Штраф может увеличится от 500 до 3000 рублей.

"В связи с незначительными размерами санкций нормы главы 21 КоАП РФ не выполняют превентивную функцию, что приводит к массовому нарушению законодательства о воинском учете, затрудняющему исполнение обязанностей комиссариатов", — указано в пояснительной записке к законопроекту.

В декабре прошлого года Министерство обороны Российской Федерации сделало заявление о том, что в результате осеннего призыва в ряды Вооруженных Сил России и иных войск формирования было призвано по повесткам 132,5 тысяч человек.

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