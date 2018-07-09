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Источник Правда.Ру

За борщевик на даче оштрафуют на миллион рублей

Общество

"Ленивые" дачники могут встать перед необходимостью платить штрафы за растущий на их участках борщевик. Размеры штрафа колеблются от несколько тысяч рублей до 1 миллиона. Об этом рассказал глава Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

За борщевик на даче оштрафуют на миллион рублей. 389278.jpeg

Самую крупную сумму заплатят юридические лица, владеющие земельными участками (от 150 тысяч до 1 миллиона), должностные лица за подобное нарушение рискуют быть оштрафованными на 20-50 тысяч, а физические — на три-пять тысяч.

Законопроект планируют принять до конца 2018 года. Он обяжет владельцев подмосковной земли бороться с борщевиком. Наказывать за неисполнение будут административные комиссии органов местного самоуправления.

Как ранее писала "Правда.Ру", в России встречается более 40 видов борщевика, но только некоторых из них опасны для здоровья. Так, наиболее проблемными регионами в стране в этом плане считаются северный, северо-западный и центральный. Стоит отметить, что сегодня борщевик растёт и в некоторых городских парках. Поэтому опасность контакта с растением возрастает.

Сок борщевика содержит опасные токсичные вещества — фуранокумарины, из-за которых повышается чувствительность кожи к солнечному свету. В этом кроется главная опасность. Однако в пасмурную погоду бояться не стоит, ожогов от контакта не появится.

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Темы дача штраф закон борщевик
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