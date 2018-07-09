За борщевик на даче оштрафуют на миллион рублей

"Ленивые" дачники могут встать перед необходимостью платить штрафы за растущий на их участках борщевик. Размеры штрафа колеблются от несколько тысяч рублей до 1 миллиона. Об этом рассказал глава Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Самую крупную сумму заплатят юридические лица, владеющие земельными участками (от 150 тысяч до 1 миллиона), должностные лица за подобное нарушение рискуют быть оштрафованными на 20-50 тысяч, а физические — на три-пять тысяч.

Законопроект планируют принять до конца 2018 года. Он обяжет владельцев подмосковной земли бороться с борщевиком. Наказывать за неисполнение будут административные комиссии органов местного самоуправления.

Как ранее писала "Правда.Ру", в России встречается более 40 видов борщевика, но только некоторых из них опасны для здоровья. Так, наиболее проблемными регионами в стране в этом плане считаются северный, северо-западный и центральный. Стоит отметить, что сегодня борщевик растёт и в некоторых городских парках. Поэтому опасность контакта с растением возрастает.

Сок борщевика содержит опасные токсичные вещества — фуранокумарины, из-за которых повышается чувствительность кожи к солнечному свету. В этом кроется главная опасность. Однако в пасмурную погоду бояться не стоит, ожогов от контакта не появится.

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