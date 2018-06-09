Экологи паникуют: украинские коровы дают чернобыльское молоко

Молоко коров из западных областей Украины до сих пор содержит в пять раз больше "чернобыльского" цезия-137, чем это допустимо в соответствии с санитарными нормами. Заявление ученых об этом публикует научный журнал Environment International.

Фото: Fotodom.ru

Оказывается, хотя почва в регионе уже не содержит радионуклиды, цезий-137 продолжает накапливаться в местной флоре и фауне. Соответственно, люди подвергаются воздействию радиации через употребление местных продуктов питания, включая молоко. Эколог из Эксетерского университета (Великобритания) Ирина Лабунска говорит, что особенно это опасно для детей.

В исследовании говорится, что аварии на Чернобыльской АЭС и на АЭС Фукусима в Японии привели к мощному выбросу в атмосферу радионуклидов, часть из них попала в почву и грунтовые воды, соответственно, повлияв и на животный мир.

Как объясняют экологи, при радиоактивном загрязнении местности, молоко домашних животных становится одним из самых опасных продуктов для здоровья человека, потому что именно в нем быстро накапливается радиоактивный цезий-137, похожий по своим свойствам на атомы калия. Период полураспада этого изотопа составляет 30 лет, что сохраняет его радиоактивность на высоком уровне долгий срок.

Ученые совершили экспедиции в 14 случайно выбранных деревень Ровненской области, где 32 года назад осела существенная часть выбросов с ЧАЭС, и проверили продукты на наличие в них цезия-137. Пробы были взяты из продуктов трех видов: молока, картошки и грибов. Дело в том, что в них радионуклиды накапливаются особенно быстро. К сожалению, предположения подтвердились. Концентрация цезия-137 в них была чрезвычайна.

Между тем жители Ровненской области просто не могут отказаться от местных мясных и молочных продуктов, что позволяет утверждать, что состояние здоровья проживающих в регионе людей будет только ухудшаться.

По данным ученых, здешнее молоко останется радиоактивным еще не менее 17-ти, а то и 30-ти лет. И, что самое неприятное, власти Украины перестали следить за радиационной обстановкой в этой местности, не говоря уже о том, чтобы предпринимать какие-то шаги к поиску путей улучшения ситуации.

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