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Источник Правда.Ру

Над Крымом снова поднято знамя Победы

Общество

Несмотря на сложные погодные условия утром 9 мая, спасатели отряда "Крым-спас" продолжили традицию и подняли на одной из самых высоких точек Крыма знамя Победы. . 

Над Крымом снова поднято знамя Победы. Крым-СПАС со знаменем Победы на Ай-Петри

Как ранее сообщала Pravda.ru, этой традиции уже более 25 лет - начавшись со времен СССР, она продолжалась даже в "украинские" времена, а также водружение знамени на Ай-Петри происходит каждый год после воссоединения Крыма с Россией.

"Каждый год спасатели с копией штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии (в народе называемом "знаменем Победы") поднимаются на зубцы Ай-Петри и устанавливают его",- рассказывали СМИ.

"Мы делаем это каждое 9 мая, вне зависимости, солнечно или ураган, делали это и при украинской власти. Это наш долг уважения и памяти героям",- ранее рассказывали Pravda.ru в ялтинском отряде "Крым-Спас"

"Знамя Победы снова реет над Крымом. 25 лет подряд. Каждый год. Настоящие мужики из «Крым-СПАС» снова взошли на пик Ай-Петри и водрузили символ Победы",- пишут в десятках ведущих политических телеграм-каналов.

Напомним, что гора Ай-Петри - одна из самых высоких точек Крыма, находящаяся над Алупкой, входящей в состав Большой Ялты. Называемая "доминантой Южного берега Крыма, она насчитывает 1234 метра высоты.

Восхождение на нее спасатели "Крым-СПАС" провели по маршрутам 2-5 категорий сложности.

По данным экспертов, ялтинский "Крым-Спас" является, цитируем "одним из наиболее профессиональных подразделений службы на одном из главных курортов российского Крыма". Он был создан специально "для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, выполнения задач гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС, пожарной охраны и обеспечения безопасности жителей и гостей Крыма на воде". Отряд является подразделением постоянной готовности.

Отметим, что ранее спецпредставитель США Курт Волкер заявил, что Америка ждет возвращения Крыма обратно Украине и "заставит" Россию отдать его "по-прибалтийски". В ответ СМИ напомнили, что и Прибалтика, и Крым решили свою судьбу с помощью референдумов, а также рассказали о выводам западных социологов - выяснивших, что Крым рад быть частью России.

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