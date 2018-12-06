Руководство ЦИК хочет поставить себе памятник за выборы

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации считает, что ее сотрудники достойны самого настоящего памятника. Вот только возвести его, считает руководство, те должны на свои деньги.

Так, ЦИК предложил своим сотрудникам скинуться по 35 тысяч рублей на памятник членам участковой избирательной комиссии. Что любопытно, представители региональных отделений и остальные члены Центризбиркома идею руководства якобы поддержали.

Средства массовой информации обратились в пресс-службу российского ведомства с вопросом, будет ли принимать участие в сборе средств председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова, но ответа так и не добились.

Памятник членам участковой избирательной комиссии будет установлен в самом центре Москвы, а изготовят его в Челябинске. Макет представляет собой фигуры сотрудника ведомства и девушки, что высыпают бюллетени из урны для голосования.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в небольшом населенном пункте на Урале на дне обмелевшего водоема обнаружили памятник советскому политическому и военному деятелю Иосифу Сталину. Там, судя по всему, идеям коммунизма верны до сих пор — в городке за обломок канувшего в лету государства развернулась самая настоящая борьба.

Фото: Fotodom. ru/Коммерсантъ

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