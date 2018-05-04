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Источник Правда.Ру

Пакет не спасет: полиция будет задерживать пьющих во время ЧМ-2018

Общество

Россиян ждут перемены в антиалкогольном законодательстве страны. В мае полицейская статистика фиксирует значительный рост числа правонарушений, связанных с нарушениями такого типа. 

Пакет не спасет: полиция будет задерживать пьющих во время ЧМ-2018. 386592.jpeg

В связи с наступлением тепла любители выпить на улице используют все способы сделать это "незаметно". Тем не менее, по закону достаточно открыть пробку или повернуть ключ в алюминиевой банке, чтобы у правоохранителей появились к вам вопросы.

Но пока, по словам источника в столичной полиции, патрульные составляют протоколы только на вопиющих нарушителей или же когда речь идет о жалобе в службу "102".

На сегодняшний день сотруднику правоохранительных органов необходимо доказать факт распития, а также то, что место является общественным. Этот момент чаще всего является спорным в суде.  

Поэтому чаще всего патрульные ограничиваются предупреждением. Но перемены в антиалкогольном законодательстве страны так или иначе грядут  в связи с чемпионатом мира по футболу. В это время у любителей приложиться к бутылке на свежем воздухе появятся дополнительные сложности. 

Как ранее сообщала Правда.Ру, россиянам посоветовали сократить количество потребляемого алкоголя во время предстоящих праздников. По словам главного нарколога Минздрава Евгения Брюна, похмеляться на утро не стоит.

Специалист рекомендует в новогоднюю ночь пить алкоголь реже и небольшими порциями. "Тогда организм успеет переработать спиртное. Также лучше не сидеть долго за праздничным столом, а выйти на прогулку", - приводит слова Брюна ТАСС.

По его мнению, рассчитать количество спиртного, которое не навредит человеку в праздничный вечер, невозможно, так как это очень индивидуальная цифра.

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Темы россия алкоголь законодательство
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