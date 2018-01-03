Навальный подал апелляцию на решение ВС по поводу его участия в выборах президента

Российский оппозиционер Алексей Навальный подал апелляционную жалобу на решение Верховного суда, признавшего правильным решение ЦИК о недопуске политика к участию в выборах президента РФ.

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Руководитель юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией пояснил журналистам, что 3 января была подана апелляционная жалоба на решение Верховного суда от 30 декабря.

Напомним, в документе признавалась законность постановления Центральной избирательной комиссии (ЦИК) не регистрировать инициативную группу по выдвижению в кандидаты на пост президента Алексея Навального.

Ранее Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать Навального в качестве кандидата в президенты в связи с тем, что у оппозиционера есть непогашенная судимость по делу «Кировлеса».

30 декабря Верховный суд признал законным решение Центральной избирательной комиссии.

Как сообщала ранее "Правда.Ру", первой реакцией самого несостоявшегося кандидата в президенты стал призыв к бойкоту президентских выборов. Тогда же ситуацию прокомментировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Что касается призывов бойкотировать, то опять же это скорее прерогатива ЦИК, мы не комментируем в данном случае решение ЦИК, а ЦИК руководствуется исключительно действующим электоральным законодательством Российской Федерации. Но призывы к бойкоту, безусловно, подлежат весьма скрупулезному изучению на предмет соответствия или противоречия нашему законодательству", - сказал он.