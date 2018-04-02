2 апреля в Улан-Удэ впервые попытались доставить почтового отправления беспилотным летательным аппаратом (БПЛА).
Нововведение обкатывалось в почтовом отделении в 105 микрорайоне Улан-Удэ. Почтовый груз планировалось доставить на беспилотнике в село Тарбагатай Тарбагатайского района Бурятии.
К сожалению, дрон потерпел крушение на пути следования, столкнувшись с домом.
Отметим, что в момент приземления в пункте назначения система аппарата глушит двигатели и после трех минут ожидания, что дается на выемку посылки, вновь заводится и берет обратный курс.
В церемонии запуска приняли участие глава Бурятии Алексей Цыденов и генеральный директор "Почты России" Николай Подгузов.
"Не отрегулировали PID на загруженном варианте, вот он и не компенсировал угол завала. Или банально перегрузили по весу. Бардак. Не подготовились",- уже пишут эксперты по гражданским беспилотникам.
"Правда.Ру" ранее сообщила, что в Ростове-на-Дону местный житель обнаружил в камышах на рыбалке огромную свалку посылок "Почты России". Все они были выпотрошены и выброшены, отправлены посылки были в Шахты, Миллерово, Таганрог, Сальск, Волгодонск и другие города.
Надо сказать, в ростовской службе безопасности "Почты России" отреагировали на обращение оперативно и выехали на место вместе с полицейскими.
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