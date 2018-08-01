Замглавы Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев рассказал, что ведомство рассматривает вопрос о переходе на новую систему оценивания знаний школьников, предполагающей отказ от привычной пятибалльной шкалы. Заявление было сделано на круглом столе в "Известиях".
«Там очень много работы. Многие годы идем к тому, чтобы выстроить всероссийскую систему оценки качества. Корень зла в том, что учитель не владеет современными методиками внутришкольного оценивания», - объяснил Музаев.
Руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ, «отец ЕГЭ» Виктор Болотов предупредил, что для проведения такой реформы необходимо и повышение квалификации учителей.
«Пятибалльная система - позавчерашняя. Безусловно, ее надо менять. Мы в свое время делали работы по переходу на многобалльные системы. Был большой проект по 12-балльной системе, - добавил Болотов. - В школе на самом деле сейчас четырехбалльная система - кол никому не ставят. При этом учитель ставит три с плюсом, четыре с минусом. Надо легализовать эти плюсы и минусы», - поделился Болотов.
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