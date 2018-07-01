Вступила в силу новая редакция ПДД

Новая редакция ПДД вступила в силу с 1 июля. Среди прочего она ограничивает въезд транспорта с грязным выхлопом, это коснется машин с двигателями класса "Евро-0", а также 1 и 2, отмечают СМИ.
В этом контексте появятся дополнительные знаки, например, "Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств". Они воспрещают проезд для тех ТС, чей класс ниже обозначенного. Также вместе с другими знаками будут устанавливать информационные таблички "Экологический класс транспортного средства".
Проверять соответствие будут по средствам дорожных камер, а также лично инспекторы, сверяя номера с базой МВД. Предполагается, что нарушителям будут выписывать штраф в размере 500 рублей.
Однако эти знаки пока не установлены на дорогах, так как техтребования еще не закрепили в ГОСТах.
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