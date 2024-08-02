Голливудский актёр Райан Рейнольдс дал редкий комментарий о семье с Блейк Лайвли

Голливудский актёр Райан Рейнольдс в подкасте Not Skinny but Not Fat признался, что семья — это лучшее, что с ним происходило.
Актёр и его супруга, актриса Блейк Лайвли воспитывают четверых детей — троих дочерей и сына. Рейнольдс отмечает, что они просто принимают тот "хаос", что творится в доме.
"Блейк всегда говорит, что все они сейчас находятся под нашей крышей. <…> Это не бесконечный ресурс. Так что, в некотором роде, примите хаос всего этого", — заявил актёр.
Своей величайшей суперсилой Райан Рейнольдс считает именно отцовство. Он указал на то, что появление настоящей полноценной семьи его изменило и сделало более уверенным в себе.
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