Этот порошок делает любое блюдо ярче: как правильно использовать паприку

Что общего между сыром, тушёным мясом и соусом? Всё это может "зазвучать" ярче с одной щепоткой паприки.
Паприка даёт тепло, цвет и ещё один вкусный штрих. Даже простая тост с козьим сыром, хумус или любой дип-соус заиграют по-новому, если посыпать их паприкой и добавить каплю оливкового масла.
Паприку получают из высушенного и перемолотого перца. Главное различие — в том, как именно сушат: венгерские перцы — на воздухе, а испанские — на дыму. Вкус же зависит от сорта перца, хотя далеко не каждая упаковка раскрывает этот секрет.
Паприка придаёт блюдам насыщенность и особую "зеленую” фруктовую нотку. Она прекрасно раскрывается в зависимости от рецепта.
В его кухне всегда найдутся сладкая паприка для базового вкуса, копчёная — для сливочного масла и, конечно, острая, которую он добавляет в чикен паприкаш и сырные дипы.
Нескопчённая паприка фруктовая и свежая. Она идеально подходит для рисовых блюд, где не требуется долгой готовки — хочется, чтобы чувствовалось солнце.
Её вкус моментально ассоциируется с чоризо. Но дома важно не переборщить: у копчёной паприки сильный характер, поэтому используйте её экономно. Зато она отлично подходит к бобовым и нутах, особенно в медленно тушёных блюдах.
Хорошо раскрывается в супах, салатах и с овощами, особенно с картофелем. Повара рекомендуют pimentón de la vera, сделанную из сорта jaraíz — она обладает сбалансированной, насыщенной дымностью.
Если под рукой её нет, можно:
Если нужен глубокий, насыщенный вкус, лучше всё же взять баночку настоящей паприки.
Па́прика — порошкообразная пряность из сладких (нежгучих или слабожгучих) сортов стручкового перца (Capsicum annuum).
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