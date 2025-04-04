Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эволюционный парадокс: лягушка, которая не должна была существовать
Айза беспокоится о здоровье сына после падения на катке: паническая ночь была
Дом без дизайнера, но со вкусом: 6 правил, которые работают
Этот тренд в мягкой мебели уже не работает — проверьте свой диван
Выращивание срезанных цветов: 7 идей для вашего сада в апреле
Паша Техник умер в больнице в Таиланде
Паша Техник умер в Таиланде: фанатский подарок обернулся трагедией
В виде жидкости, пены или в таблетках: новое слово в борьбе с истончением волос
Дай пинка метаболизму: эти три упражнения помогут долго оставаться молодым

Этот порошок делает любое блюдо ярче: как правильно использовать паприку

2:16
Еда

Что общего между сыром, тушёным мясом и соусом? Всё это может "зазвучать" ярче с одной щепоткой паприки.

Паприка
Фото: commons.wikimedia.org by Judgefloro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Паприка

Паприка даёт тепло, цвет и ещё один вкусный штрих. Даже простая тост с козьим сыром, хумус или любой дип-соус заиграют по-новому, если посыпать их паприкой и добавить каплю оливкового масла.

Виды паприки и где их использовать

Паприку получают из высушенного и перемолотого перца. Главное различие — в том, как именно сушат: венгерские перцы — на воздухе, а испанские — на дыму. Вкус же зависит от сорта перца, хотя далеко не каждая упаковка раскрывает этот секрет.

Паприка придаёт блюдам насыщенность и особую "зеленую” фруктовую нотку. Она прекрасно раскрывается в зависимости от рецепта.
В его кухне всегда найдутся сладкая паприка для базового вкуса, копчёная — для сливочного масла и, конечно, острая, которую он добавляет в чикен паприкаш и сырные дипы.

  • dulce — сладкая и мягкая,
  • picante — острая,
  • agridulce — горько-сладкая,
  • ahumado — копчёная.

Нескопчённая паприка фруктовая и свежая. Она идеально подходит для рисовых блюд, где не требуется долгой готовки — хочется, чтобы чувствовалось солнце.

Как использовать копчёную паприку

Её вкус моментально ассоциируется с чоризо. Но дома важно не переборщить: у копчёной паприки сильный характер, поэтому используйте её экономно. Зато она отлично подходит к бобовым и нутах, особенно в медленно тушёных блюдах.

Хорошо раскрывается в супах, салатах и с овощами, особенно с картофелем. Повара рекомендуют pimentón de la vera, сделанную из сорта jaraíz — она обладает сбалансированной, насыщенной дымностью.

Чем заменить паприку

Если под рукой её нет, можно:

  • замочить сухой перец и использовать его мякоть;
  • положить перец целиком в блюдо как букет гарни, а в конце — достать;
  • воспользоваться перцевой пастой.

Если нужен глубокий, насыщенный вкус, лучше всё же взять баночку настоящей паприки.

 

Уточнения

Па́прика — порошкообразная пряность из сладких (нежгучих или слабожгучих) сортов стручкового перца (Capsicum annuum). 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Тысячи аистов не вернутся в Европу: смертельная ловушка в Ливане
Домашние животные
Тысячи аистов не вернутся в Европу: смертельная ловушка в Ливане Аудио 
Борщёва заявила, что Слепаков* прилагает невероятные усилия, чтобы вернуться в РФ
Шоу-бизнес
Борщёва заявила, что Слепаков* прилагает невероятные усилия, чтобы вернуться в РФ Аудио 
Шторка в ванной больше не в моде — вот чем её заменить
Недвижимость
Шторка в ванной больше не в моде — вот чем её заменить Аудио 
Популярное
Не спасут ни тормоза, ни реакция — эти шины не держат дорогу

Три популярные модели летних шин провалили тест ADAC. У одной тормозной путь оказался длиннее на 17 метров. Узнай, какие покрышки лучше обойти стороной.

Не спасут ни тормоза, ни реакция — эти шины не держат дорогу
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит
Крем за 200 рублей оказался лучшим — дерматологи подтвердили
Эти масла не подводили годами — и вот почему их советуют друзьям
Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова Весенне-летнее наступление ВС РФ началось: армия Украины на краю пропасти Дмитрий Плотников
Купе уходят в прошлое — дизайнеры делают ставку на другой шкаф
Простой трюк с педалью газа экономит до 30% топлива — и почти никто им не пользуется
Три вещи, от которых собака радуется сильнее, чем от прогулки
Три вещи, от которых собака радуется сильнее, чем от прогулки
Последние материалы
Выращивание срезанных цветов: 7 идей для вашего сада в апреле
Паша Техник умер в больнице в Таиланде
Паша Техник умер в Таиланде: фанатский подарок обернулся трагедией
В виде жидкости, пены или в таблетках: новое слово в борьбе с истончением волос
Дай пинка метаболизму: эти три упражнения помогут долго оставаться молодым
Салон больше, чем кажется: тест-драйв компактного гиганта от Ford
Дефицит газа в Европе отменяет привычные схемы закачки! США не спешат с запуском новых СПГ-проектов
Блогер Зубарев отправил около миллиона рублей на спасение Паши Техника
Свадьба Григория Лепса и Авроры Кибы: стало известно, будет ли прочным их союз
Странное поведение собаки: внимание, это может быть серьёзной проблемой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.