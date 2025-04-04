Этот порошок делает любое блюдо ярче: как правильно использовать паприку

2:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Что общего между сыром, тушёным мясом и соусом? Всё это может "зазвучать" ярче с одной щепоткой паприки.

Фото: commons.wikimedia.org by Judgefloro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Паприка

Паприка даёт тепло, цвет и ещё один вкусный штрих. Даже простая тост с козьим сыром, хумус или любой дип-соус заиграют по-новому, если посыпать их паприкой и добавить каплю оливкового масла.

Виды паприки и где их использовать

Паприку получают из высушенного и перемолотого перца. Главное различие — в том, как именно сушат: венгерские перцы — на воздухе, а испанские — на дыму. Вкус же зависит от сорта перца, хотя далеко не каждая упаковка раскрывает этот секрет.

Паприка придаёт блюдам насыщенность и особую "зеленую” фруктовую нотку. Она прекрасно раскрывается в зависимости от рецепта.

В его кухне всегда найдутся сладкая паприка для базового вкуса, копчёная — для сливочного масла и, конечно, острая, которую он добавляет в чикен паприкаш и сырные дипы.

dulce — сладкая и мягкая,

picante — острая,

agridulce — горько-сладкая,

ahumado — копчёная.

Нескопчённая паприка фруктовая и свежая. Она идеально подходит для рисовых блюд, где не требуется долгой готовки — хочется, чтобы чувствовалось солнце.

Как использовать копчёную паприку

Её вкус моментально ассоциируется с чоризо. Но дома важно не переборщить: у копчёной паприки сильный характер, поэтому используйте её экономно. Зато она отлично подходит к бобовым и нутах, особенно в медленно тушёных блюдах.

Хорошо раскрывается в супах, салатах и с овощами, особенно с картофелем. Повара рекомендуют pimentón de la vera, сделанную из сорта jaraíz — она обладает сбалансированной, насыщенной дымностью.

Чем заменить паприку

Если под рукой её нет, можно:

замочить сухой перец и использовать его мякоть;

положить перец целиком в блюдо как букет гарни, а в конце — достать;

воспользоваться перцевой пастой.

Если нужен глубокий, насыщенный вкус, лучше всё же взять баночку настоящей паприки.

Уточнения

Па́прика — порошкообразная пряность из сладких (нежгучих или слабожгучих) сортов стручкового перца (Capsicum annuum).

