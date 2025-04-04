Евро снова взял высоту? Что это значит для долларовых инвесторов

1:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

Евро вновь начал расти по отношению к доллару США, преодолел отметку в 1,09 доллара впервые с середины марта.

Фото: commons.wikimedia.org by Lionel Allorge, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Евро

На этой неделе европейская валюта колебалась вокруг 1,08 долларов. Ранее в этом году евро достигал рекордно низких значений по отношению к доллару, включая февраль, когда он опустился ниже 1,02 доллара, что стало минимальным уровнем с ноября 2022 года.

3 апреля в межбанковской торговле во Франкфурте-на-Майне евро котировался по 1,0949 доллара, а накануне его максимальная цена составляла 1,0851 доллара. Европейский центральный банк установил справочный курс евро на 2 апреля на уровне 1,0803 доллара.

В прошлом месяце самый низкий курс евро был зафиксирован 2 марта, когда он упал до 1,0375 доллара. Наивысший курс за тот же период был 18 марта, когда евро достиг 1,0953 доллара.

Если говорить по прошлом году, то минимальный курс евро по отношению к доллару был зафиксирован 3 февраля на уровне 1,0125 доллара, а максимальная цена — 25 августа, когда единая валюта достигла 1,1193 доллара.

Уточнения

Е́вро (знак валюты — €, банковский код: EUR) — официальная валюта 20 стран «еврозоны» (Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Португалии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Эстонии).



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