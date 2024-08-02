Служебный роман: стало известно, с кем встречается 29-летний Павел Табаков

Актёр, сын известного народного артиста СССР Олега Табакова Павел встречается с пиарщицей Ксенией Ермоленко.
1 августа артист отметил своё 29-летие, на которое пригласил не только семью, но и коллег. На мероприятии присутствовала и Ксения Ермоленко, которую считают новой возлюбленной актёра. Они провели весь вечер вместе и поцеловались, когда Табаков задул свечи.
Слухи о романе Табакова и Ермоленко появились весной 2024 года, когда их заметили на светском мероприятии. Сами они информацию о своих отношениях никак не комментируют. Однако девушка часто выставляет в соцсетях снимки с артистом.
У Павла Табакова есть единственная дочь Мия от актрисы Софьи Синицыной. Возлюбленные не регистрировали брак и разошлись после рождения малышки.
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